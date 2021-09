Motorista perde controle de ônibus e invade residências em Arapiraca; veja vídeo!

Um motorista de ônibus perdeu o controle do veículo e atingiu duas residências na tarde desta segunda-feira, 20, em Arapiraca, no Agreste alagoano. Apenas do susto, ninguém ficou ferido. Segundo informações o fato aconteceu no Loteamento José Hernesto, no bairro Bom Sucesso, próximo ao povoado Canaã. O ônibus bateu em um poste de jardim com…

Josival Meneses / Já É Notícia

Um motorista de ônibus perdeu o controle do veículo e atingiu duas residências na tarde desta segunda-feira, 20, em Arapiraca, no Agreste alagoano. Apenas do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações o fato aconteceu no Loteamento José Hernesto, no bairro Bom Sucesso, próximo ao povoado Canaã. O ônibus bateu em um poste de jardim com energia e em seguida destruiu o muro de duas casas.

A Equatorial precisou ser acionada para desligamento da rede de energia. Só depois disso, os ocupantes dos imóveis puderam sair.

Ainda segundo testemunhas, o condutor não permaneceu no local e o veículo transportava trabalhadores da limpeza urbana que realizava a capinação de alguns terrenos no loteamento.

A Polícia Militar esteve no local para realização dos procedimentos cabíveis.