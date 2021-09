Motorola e PUBG MOBILE fecham parceria para o lançamento do Motorola Edge no Brasil

De olho no mercado gamer de smartphones, a Motorola está investindo em novas parcerias para conquistar esse grupo de consumidores. Não apenas com o lançamento de celulares mais preparados para experiências imersivas e fluidas em jogos mobiles ou por meio de ações que fomentem esse segmento.

Agora a Motorola fechou uma parceria com o PUBG Mobile, visando expandir a experiência dos fãs de jogos em smartphones. Até o dia 4 de outubro, os jogadores de PUBG Mobile poderão colecionar tokens exclusivos da Motorola para a troca de itens no jogo.

A parceria também inclui ativações offline nos pontos de venda e motostores da Motorola que terão informações sobre o jogo, além da versão para ser instalada via QR code que poderá ser testada pelos vendedores nos novos smartphones.



Fonte: Divulgação/Motorola

Os recém lançados Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro e o Motorola Edge 20 Lite, são alguns dos modelos disponíveis que poderão garantir um ótimo desempenho para quem visa aproveitar jogos mobile, já que chegam ao com processadores mais modernos — Snapdragon 788G para o 20, Snapdragon 870 para o 20 Pro e Dimensity 720 para o 20 Lite —, displays com tecnologia OLED, taxa de atualização de tela avançada e carregamento de bateria rápido de 30 W para todos os celulares. Já os modelos Motorola Edge 20 e Motorola Edge 20 Pro possuem uma tela com taxa de atualização de 144Hz, o que é uma boa opção para rodar o PUBG Mobile e outros jogos que exigem reflexos rápidos.



“Com esta parceria, nós queremos nos aproximar ainda mais da comunidade gamer que já faz parte das nossas estratégias de lançamentos. A Motorola acredita que os smartphones são ferramentas indispensáveis para o nosso dia a dia, seja para o trabalho mas também para nossas horas de lazer. Por isso, é importante investir em smartphones que oferecem alta performance e qualidade de imagens para cada tipo de uso, como por exemplo no PUBG Mobile”, contou Andrea Brandi, gerente de Marketing e branding da Motorola Brasil, sobre uma das propostas da parceria.

