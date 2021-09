MP Sports fecha parceria com o jovem Matheus Zanella, ex-Andradina – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – A empresa MP Sports, Intermediação e Participação, que tem como gestores nos Estados Unidos e Europa, Rubens Gonçalves Netto e, no Brasil, Carlos Moreno Pereira Pinoza, desenvolvendo o trabalho de gerenciamento nas carreiras de atletas e levar o sonho de todo jogador atuar no Brasil e no exterior, acaba de fechar com mais um atleta.

A bola da vez agora fica por conta de Matheus Zanella Stipanich, mais conhecido como Zanella, com apenas 17 anos, cuja posição é atacante com potencial no pé esquerdo.

TRAJETÓRIA

O último clube de Zanella foi o Andradina, clube este integrante da Segunda Divisão Paulista, mas que nesta temporada está licenciada.

“Estamos direcionando o atleta para um clube da Primeira Divisão, no estado de São Paulo, agremiação esta que vai disputar no início de janeiro de 2022, a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júniores. Em breve vamos revelar o nome do clube que por sinal de ótima estrutura”, disse Netto.

TEM FUTURO

“Sem dúvida nenhuma é um jogador promissor que vai vingar no futebol, pois demonstrou isso quando esteve no Andradina. Posso garantir que é um atleta versátil, habilidoso, rápido e com ótimo posicionamento dentro de campo. Não bastasse, tem como referência o chute e lembra muito o ex-jogador Éder Aleixo, com passagem pelo Atlético-MG e Seleção Brasileira. Zanella atua tanto pelas beiras como fixo e costuma fazer gols de cabeça e principalmente em bola parada”, finalizou Moreno.