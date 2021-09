Com intuito de atender a demanda por trabalhadores na construção civil e em seus escritórios, a MRV recruta profissionais em todo o país. A construtora, que registrou um crescimento de 86% no último trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, tem oportunidades para diferentes áreas, funções e níveis de senioridade.

Há chances para Sergipe, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Alagoas, Tocantins, Rio Grande do Norte, entre outros estados.

As posições são para analista de atração de talentos, analista de gestão, assistente administrativo, gerente de lojas, analista de suprimentos, assistente contábil, assistente jurídico, coordenador de projetos, coordenador de planejamento financeiro, designer gráfico, especialista BIM, auxiliar de engenharia, analista de comunicação, gestor de desenvolvimento imobiliário, assistente de vendas e muito mais. Há, ainda, oportunidades para corretor de imóveis autônomo.

Você Pode Gostar Também:

Os requisitos variam de acordo com a função e o nível de senioridade – o mesmo vale para o salário e os benefícios, que podem sofrer alterações, inclusive, conforme a localidade.

A MRV também recruta trabalhadores para os cargos de encanador, eletricista, azulejista, pintor, pedreiro e ajudante de pedreiro, assim como para posições de estágio de engenharia civil, em canteiro de obras nas cidades de São Carlos e Araraquara, no interior de São Paulo.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela empresa deverão acessar o site https://www.mrv.com.br/institucional/pt/pessoas/trabalhe-conosco. No endereço é possível cadastrar o currículo e conferir a lista completa de oportunidades, separando as posições por cidade de interesse.

Caso os profissionais queiram participar do processo seletivo para as vagas de construção civil, basta enviar currículo atualizado para o e-mail natali.silva@mrv.com.br, informando o interesse.