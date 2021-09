MRV tem mais de 700 empregos pelo país; veja localidades

A MRV divulga mais de 700 vagas de emprego distribuídas em diferentes regiões do Brasil! As oportunidades estão concentradas em diversos estados e áreas de atuação, incluindo recursos humanos, consultoria imobiliária e vendas.

Ficou interessado? Continue acompanhando o artigo para descobrir todas as informações!

MRV anuncia oportunidades de emprego pelo país

A empresa do segmento de imóveis, divulgou novas oportunidades de emprego disponíveis em diferentes estados do território nacional. No total, a corporação está disponibilizando 751 vagas em diversos departamentos, incluindo vendas e RH.

A MRV possui unidades em mais de 140 municípios brasileiros, sendo que a sede principal está situada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa divulgou novas vagas que estão sendo disponibilizadas em diversas localidades do Brasil.

Veja, a seguir, alguns dos setores da MRV que estão precisando de novos funcionários:

Recursos humanos;

Consultoria imobiliária;

Vendas;

Consultoria de vendas.

Dentro do site de recrutamento, os interessados terão a possibilidade de encontrar vagas nos cargos de gerente de loja, ajudante de obra, analista de performance comercial, corretor de imóveis, supervisor de contas, assistente de obra e, ainda, oportunidades dentro do programa de estágio de RH.

A lista completa das vagas disponíveis na MRV pode ser verificada no link.

Como participar do processo seletivo?

Para participar do processo de seleção da MRV, é preciso acessar o site e procurar pela vaga que corresponde ao seu perfil profissional. Além de ter acesso a todas as oportunidades pendentes, os candidatos também podem verificar os requisitos e benefícios de cada vaga.

