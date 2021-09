“Muito feliz com o momento” – Futebol Interior

O Figueirense estreou com vitória na Copa Santa Catarina de 2022. Entretanto a vitória só veio após a equipe Catarinense sofrer bastante e contou com ajuda do inspirado Paolo, que saiu do banco de reservas, marcou dois gols e deu a vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Juventus, no Scarpelli.

Destaque do Nacional, de São Paulo, no Campeonato Paulista da Série A3, o atacante chegou ao Figueirense por indicação do técnico Ricardo Silva para integrar o elenco Sub-23. Paolo iniciou sua trajetória no Furacão do Estreito pela equipe de Aspirantes e realizou oito jogos no Campeonato Brasileiro Sub-23.

“Quando teve a possibilidade de vir ao Figueirense não pensei duas vezes. É um dos maiores clubes do sul do país e do Brasil. É uma grande oportunidade de mostrar meu futebol”, explicou.

Em ótima fase dentro de campo, Paolo comemorou o momento vivido e agradeceu a confiança de todos. Até aqui são nove partida com a camisa da equipe alvinegra e dois gols marcados.

“Estou muito feliz com o momento que estou vivendo. Agradeço a todos que possibilitaram eu chegar até aqui. Agora é continuar trabalhando para conquistar coisas importantes”, finalizou.