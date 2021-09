Mulher acusa ex-BBB Marcos Harter de agressão verbal e física em consultório

Uma mulher registrou um boletim de ocorrência contra o ex-BBB Marcos Harter, em Sorriso, no Mato Grosso. Segundo a queixa, o médico teria a xingado na frente de outros pacientes, além de deixar falhas que estão lhe causando dor em uma cirurgia plástica realizada nos seios. As informações são do portal JK Notícias.

Segundo a mulher, que não quis se identificar, ela foi até o médico para pedir assistência sobre um procedimento pós-cirúrgico, de uma cirurgia que tinha sido realizada por ele. Marcus, no entanto, teria se exaltado com a cobrança e começado a xingá-la na frente de outras pessoas, entre funcionários e pacientes.

“Eu fui reclamar e ele se exaltou, foi grosso comigo. Começou a me xingar, xingou as enfermeiras do local. Aí eu peguei o celular e comecei a filmar, aí ele arrancou o celular da minha mão, me pegou pelo braço e me arrastou do consultório”, completou.