Mulher faz ‘contrato de namoro’ e exige flores duas vezes por mês

Uma universitária estaduniense escreveu um “contrato de namoro” para um homem que conheceu no Tinder. No “documento” de 17 páginas, ela pedia que o então namorado pagasse as contas quando saírem, comprasse flores duas vezes por mês e malhasse cinco vezes por semana. Em troca, ela se comprometeu a manter a forma.

Disposta a fazer o amor vingar após ter “ultrapassado seus limites” em uma relação do passado, a menina propôs que eles colocassem no papel seus “termos e condições” para namoro.

“Nós revisaremos e faremos um novo documento de vez em quando. Continuamos brincando que a cada ano faremos uma revisão anual. Diremos ‘aqui estão as coisas que foram ótimas este ano, aqui estão as coisas que precisam ser melhoradas’. Vivo com medo constante de acordar dois anos depois de iniciar um relacionamento e perceber que meu parceiro não tem o mesmo plano de vida que eu”, declarou em entrevista ao ‘The Sun’.