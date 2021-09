Mulher morre ao tentar saquear carga de caminhão tombado em Alagoas

Uma mulher, identificada como Elizabete Cristina de Oliveira Silva, de 29 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (09) quando tentava, com um grupo de pessoas, saquear a carga de uma carreta que tombou na AL 420, no povoado Coité, no município São Miguel dos Campos. De acordo com informações de testemunhas, a mulher entrou no…

Alagoasweb / Reprodução

Uma mulher, identificada como Elizabete Cristina de Oliveira Silva, de 29 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (09) quando tentava, com um grupo de pessoas, saquear a carga de uma carreta que tombou na AL 420, no povoado Coité, no município São Miguel dos Campos.

De acordo com informações de testemunhas, a mulher entrou no baú de carga na intenção de pegar biscoitos e outros alimentos, mas acabou sendo sufocada pela quantidade de pessoas que estava no local.

Carreta tomba em trecho da AL 420 em São Miguel dos Campos

Militares da 1ª Cia Independente que atendiam a ocorrência, tentaram reanimar a vítima e a encaminharam ainda com vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas ela sofreu uma parada cardíaca e entrou em óbito.

O Instituto de Medicina Legal (IML) já foi acionado.