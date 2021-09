Mulher morre carbonizada em incêndio em Santana do Ipanema

Um mulher morreu carbonizada em um incêndio ocorrido na madrugada deste domingo, 12, na residência em que morava, no município de Santana do Ipanema, interior de Alagoas. Corpo de Bombeiros foi acionado. De acordo com informações da corporação, ao chegar ao local, na rua Deputado Pedro Ferreira, situada no bairro Camoxinga, a guarnição encontrou dois…

Um mulher morreu carbonizada em um incêndio ocorrido na madrugada deste domingo, 12, na residência em que morava, no município de Santana do Ipanema, interior de Alagoas. Corpo de Bombeiros foi acionado.

De acordo com informações da corporação, ao chegar ao local, na rua Deputado Pedro Ferreira, situada no bairro Camoxinga, a guarnição encontrou dois cômodos do imóvel tomados pelas chamadas. Um abertura foi feita no telhado da casa para que facilitasse a saída da fumaça.

Após a extinção do fogo, no momento de rescaldo, o corpo da moradora – ainda não identificada oficialmente – foi achado. Familiares da vítimas estiveram no local.

Apesar dos rumores de que o incêndio teria começado por causa de um cigarro, os Bombeiros informaram que o motivo do incêndio só poderá ser afirmado após a perícia, quando e se solicitada. O prazo para apresentação do laudo final é de 30 dias.