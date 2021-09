Mulher trans é sequestrada e mantida refém por criminosos

Uma mulher trans que trabalha como cantora foi vítima de um sequestro nesta sexta-feira (17), em Palmeira dos Índios. Ela estava em um bar com uma amiga e foi abordada por um homem quando saiu, sendo forçada a entrar no carro dele em seguida. O sequestrador ainda fez ameaças, disse que a mataria se não…

Uma mulher trans que trabalha como cantora foi vítima de um sequestro nesta sexta-feira (17), em Palmeira dos Índios. Ela estava em um bar com uma amiga e foi abordada por um homem quando saiu, sendo forçada a entrar no carro dele em seguida.

O sequestrador ainda fez ameaças, disse que a mataria se não entrasse no carro. Após passar por momentos de terror como refém, ela pulou do carro em movimento e conseguiu fugir.

De acordo com informações da Polícia Militar, a pessoa que fez a denúncia contou que a mulher de 31 anos havia batido na porta de sua casa, afirmando que foi sequestrada e pedindo refúgio.

A vítima foi encontrada no Centro da cidade bastante nervosa por causa da situação e não conseguiu informar de forma detalhada as características do carro ou do homem. Ela foi conduzida para casa e orientada pelos policiais a fazer um boletim de ocorrência na Central de Polícia Civil.