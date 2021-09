Murici-AL 2 x 2 Retrô-PE – Já classificados, pernambucanos reagem no fim e evitam derrota – Futebol Interior

Murici, AL, 05 (AFI) – Murici-AL e Retrô-PE entraram em campo na tarde deste domingo para a 14ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. Após sair perdendo por 2 a 0, o time pernambucano conseguiu empatar nos minutos finais e decretou placar de 2 a 2 no Estádio José Gomes da Costa.

O Retrô já estava classificado e, mesmo se vencesse, não alteraria sua colocação. Terminou na quarta colocação do Grupo A4 com 20 pontos. Já o Murici, que não tinha chances de avançar, se despede em oitavo e último lugar com seis pontos.

O JOGO

Com um gol no primeiro tempo, o Murici abriu 1 a 0 no placar e pareceu que iria se despedir com um bom resultado. Aos 12 minutos, Edvaldo marcou o gol e o time alagoano levou a vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, aos 14 minutos, Igor ampliou o marcador, que não se alterou mais até os 40 minutos. Foi quando Otávio diminuiu. E quando tudo parecia definido, Ruan, aos 45 minutos, decretou o empate.