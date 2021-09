Museu ‘Cidade da Música da Bahia’ será inaugurada no próximo dia 23

O museu ‘Cidade da Música da Bahia’ será inaugurado no próximo dia 23 de setembro. O espaço, dedicado completamente à história da música produzida na Bahia, ficará na parte interna da Casa dos Azulejos Azuis, no bairro do Comércio. O prédio é tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e próximo ao Mercado Modelo e ao Elevador Lacerda.

O horário da inauguração ainda não foi divulgado pela Prefeitura de Salvador. As primeiras informações revelam que o museu será 100% audiovisual e vai contar a história usando diversas referências, do hip hop ao axé, passando pela guitarra de Dodô e Osmar, sem esquecer o rap, arrocha e sons da periferia.