Museu Garcia D´Ávila é inaugurado oficialmente nesta sexta-feira (24)

Aberto ao público desde fevereiro de 2021, a inauguração oficial do Museu Garcia D´Ávila acontece nesta sexta-feira (24) às 17h, somente para convidados. O museu se localiza dentro do Parque Histórico e Cultural da Fundação Garcia D´Ávila e conta toda a história do espaço com muita tecnologia e inovação.

Engana-se quem pensa que o espaço vive somente com o museu. Outro atrativo são os video mappings, que serão exibidos aos sábados, domingos e feriados, das 18h às 19h. O ambiente tem também a Sonora Gameleira e a Sonora Capela.

Para receber o público, o espaço obedecerá todos os protocolos sanitários determinados pelos decretos oficiais, como testagem da temperatura, uso da máscara, higienização das mãos, distanciamento social e número limitado de visitantes.