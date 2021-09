Música da cadela Kiliquinha com o chef Jacquin faz sucesso na web; veja clipe

A música foi lançada com clipe oficial neste mês e está disponível em todas as plataformas digitais. “O feedback tem sido muito positivo e os números estão incríveis”, conta Karine Carrijo, “mãe” da Pet e responsável pela criação de conteúdo digital da Kiliquinha.

Kiliquinha ficou conhecida a partir de vídeos de dublagens. Atualmente, soma cerca de sete milhões de seguidores no TikTok, outros 650 mil no Instagram e quase 600 mil inscritos no YouTube, sendo a terceira pet mais pesquisada do mundo no Google.