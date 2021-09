Mutirão oferece vagas de emprego em Goiânia

Acontece amanhã (9) um mutirão de emprego em Goiânia (GO) que prevê a oferta de 1 mil postos de trabalho em bares e restaurantes da região. A ação, que é organizada pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares (Sindibares) e Sindicato Intermunicipal dos Empregados no Comércio Hoteleiro no Estado de Goiás (Sechseg), acontecerá das 9h às 16h.

Do total disponível, cerca de 150 vagas são destinadas à função de auxiliar de cozinha, enquanto outras 100 são para auxiliar de serviços gerais e limpeza. Além disso, há chances para Cozinheiro, Cumim, Garçom, Copeiro, Barman, Churrasqueiro, Auxiliar de expedição delivery, Entregador, Operador de Caixa, Açougueiro, Confeiteiro, Auxiliar de pizzaiolo, Auxiliar de sushiman, Petisqueiro, Pizzaiolo, Sushiman, Estoquista, Maitre, Recepcionista, Gerente operacional e Chapeiro.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como os salários e benefícios, que podem variar entre R$ 1,2 mil a R$ 5 mil.

Grande parte das vagas são para quem tem experiência na função, mas há chances também para primeiro emprego.

Como participar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das posições deverão comparecer amanhã (9), na sede do Sechseg onde será feito cadastro inicial. É importante que o candidato esteja com um celular para realizar a leitura do QR Code para a vaga e, consequentemente, o preenchimento de um formulário on-line.

No dia seguinte, as equipes encaminharão os cadastros para os bares e restaurantes da região, que estão com as vagas em aberto, para que os candidatos sejam chamados para entrevistas.

O Mutirão do Emprego em Bares e Restaurantes acontecerá na sede do Sechseg, localizada na Rua 20, n• 283 – Quadra 42, Lote 39 – St. Central, Goiânia