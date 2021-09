Na abertura da 16ª rodada, Ituano-SP e Criciúma-SC podem garantir classificação – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Seis partidas abrem as disputas da 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (11). Os maiores destaques ficam para Ituano-SP e Criciúma-SC que podem garantir classificação com antecedência no Grupo B e se juntarem a Ypiranga-RS e Novorizontino-SP que já confirmaram presença na sequência da competição desde a rodada passada.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES

A situação mais encaminhada é a do Ituano-SP que depende apenas de si para avançar. Com 28 pontos, ou seja, oito de diferença para o primeiro time fora do G4, o time de Itu faz um duelo paulista contra o já rebaixado Oeste-SP, em casa, no Estádio Novelli Júnior, às 15h, e em caso de vitória, estará classificado. O rival somou apenas sete pontos em quinze rodadas disputadas.

Logo atrás do Ituano-SP, vem o Criciúma-SC com 26 pontos que também pode garantir a sua classificação nesta rodada. Para isso, basta vencer o Botafogo-SP, em um duelo direto pelo G4, no Estádio Heriberto Hülse, às 19h. Do outro lado, o time paulista, que soma 20 pontos, precisará vencer para seguir com chances de avançar.

Criciúma irá fazer um duelo direto pela classificação contra o Botafogo-SP

De olho nestas duas partidas estará o Figueirense-SC, que também está no páreo com 20 pontos. A situação do time alvinegro é delicada. Além de precisar vencer o São José-RS, fora de casa, no Estádio Francisco Novelletto, às 11h da manhã, em Porto Alegre, a equipe precisa torcer para que o Criciúma, no máximo, empate com o Botafogo-SP, para seguir com chances nas últimas rodadas. Do outro lado, o time gaúcho vem logo abaixo com 19 e ainda sonha.

Por fim, às 17h, Novorizontino-SP e Ypiranga-RS fazem o duelo dos classificados no Grupo B, no Estádio Jorge Ismael de Biase. Com as classificações asseguradas desde a rodada passada as duas equipes agora brigam pela liderança da chave, mas já pensam na sequência da competição. Atualmente, ambas as equipes estão empatadas com 30 pontos, mas os gaúchos levam vantagem nos critérios de desvantagem.

Santa Cruz segue tentando se salvar da zona de rebaixamento

GRUPO A EMBOLADO

Já no Grupo A, onde a situação está muito mais embolada, duas partidas movimentam as disputas de sábado. Em duelo pela parte debaixo da tabela, o Santa Cruz-PE busca a reabilitação para seguir com chances de se salvar do rebaixamento. Na lanterna com 12 pontos, o time pernambucano recebe o Altos-PI, no Estádio do Arruda, no Recife, às 17h. O rival piauiense é sétimo colocado com 18 e mesmo de longe, ainda sonha em avançar para a próxima fase.

Um pouco mais tarde, no ‘horário de balada’ às 21h, Jacuipense-BA e Volta Redonda-RJ fazem um duelo dos opostos no Estádio Barradão, em Salvador. Enquanto o time carioca aparece com 22 pontos e tenta seguir no G4, o rival tem 12 e precisa somar pontos para sair da parte debaixo da tabela. Com 16, o Floresta-CE é o primeiro time fora da zona da degola, ou seja, a diferença para a equipe baiana é de quatro pontos.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.