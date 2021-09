Na CBF, clubes tratam de direitos de transmissão e pedem ajuda para a Série C – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 27 (AFI) – A efetiva valorização do maior produto do futebol brasileiro, está sendo desenhada em reuniões que projetam o futuro das transmissões de imagens dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira (27), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o presidente interino da entidade, Ednaldo Rodrigues Gomes, recebeu a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) e representantes do Sistema Globo para tratar do assunto.

No encontro foi ratificado o desejo dos clubes em tratar antecipadamente das negociações para a temporada de 2023, visando além da valorização dos jogos, criar condições para o melhor aproveitamento comercial e técnico de um produto que é considerado em permanente crescimento pelo mercado.

Para o presidente Francisco Battistotti, o encontro realizado na CBF ratificou a importância da competição para o futebol brasileiro. “A realidade da Série B é diferente do que muitos imaginam e extremamente superior ao que projetaram até hoje” disse o presidente da ANCF.

Participaram pela CBF, além do presidente Ednaldo Rodrigues, os vices, Fernando Sarney e Gustavo Feijó, o Secretário Geral Eduardo Zebini e o Diretor Financeiro, Gilnei Botrel. A Associação Nacional de Clubes de Futebol, foi representada pelo seu presidente Francisco José Battistotti (Avaí), o vice-presidente, Edno Melo (Náutico), o Diretor Executivo Leonardo de Oliveira e os presidentes Marcus Vinícius Salum (América-MG), Adson Batista (Atlético-GO) e Flávio Horta (Volta Redonda).

AJUDA PARA A SÉRIE C

Outra preocupação manifestada pelo presidente Francisco José Battistotti na reunião de hoje na CBF, diz respeito ao delicado momento que vivem os clubes que participaram ou continuam na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Considerada uma competição desgastante e onerosa, a Série C também tem tido a constante preocupação da Associação Nacional de Clubes de Futebol. Antes de encerrar o encontro, Battistotti apelou à sensibilidade do presidente interino Ednaldo Rodrigues, à quem reivindicou uma ajuda financeira suplementar para minimizar a situação dos clubes, recebendo um aceno positivo por parte da CBF.

Na foto, da esquerda para a direita, Francisco José Battistotti, presidente da ANCF; Ednaldo Rodrigues Gomes, presidente interino da CBF; e Edno Melo, vice-presidente da ANCF.