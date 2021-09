Na lanterna, Confiança anuncia rescisões de atacante que não marcou gols e volante suspenso por doping – Futebol Interior

Aracaju, SE, 14 (AFI) – Sem vencer há oito jogos e em situação complicada na briga contra o rebaixamento já que está na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o Confiança começou a semana fazendo uma pequena reformulação em seu elenco. Isso porque, na manhã desta terça-feira (14), o time sergipano confirmou as rescisões de contratos do volante Bruno Sena e do atacante Gustavo Ramos.

“A Associação Desportiva Confiança vem, por meio deste, informar os desligamentos do atacante Gustavo Ramos e do volante Bruno Sena por meio de rescisões contratuais em comum acordo. O clube agradece aos serviços prestados pelos dois jogadores e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”, postou o clube nas redes sociais.

Bruno Sena havia sido contratado no mês de abril, justamente para a disputa da Série B. Ao todo, fez 16 jogos e não marcou gols. Recentemente, ele testou positivo em um exame antidoping e foi suspenso preventivamente pela Associação Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O julgamento ainda não aconteceu.

Já Gustavo Ramos estava a menos tempo no Confiança. Contratado no mês de junho, ele não conseguiu se firmar como titular com a camisa sergipana, tanto que fez 13 jogos e não marcou gols. Aos 25 anos, ele também tem passagem por Vila Nova, Ypiranga-RS, Aparecidense, Red Bull Brasil, Remo, Sampaio Corrêa e Caxias.