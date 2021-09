Na UTI, Pelé se recupera de ‘maneira satisfatória’ e conversa ‘ativamente’ – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 – O último boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein nesta sexta-feira comunicou que Pelé segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas vem se recuperando de “maneira satisfatória” depois de passar por cirurgia para retirada de um tumor do cólon direito no último sábado.

Segundo os médicos, Pelé vem “se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade”.

SE SENTE BEM

Pelé também usou as suas redes sociais para reforçar que se sente bem. “A cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente”, disse.

Aos 80 anos e perto de completar 81, o Rei do Futebol deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 31 de agosto. A princípio, seria transferido para um quarto no começo da semana, mas continua na UTI.

No hospital Albert Einstein, ele está aos cuidados dos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Alberto Goldenberg, cirurgião do aparelho digestivo e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares.

O último boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé havia sido divulgado na segunda-feira, dia em que o ex-jogador revelou que tinha sido submetido a cirurgia para a retirada de um tumor no cólon direito, que faz parte do intestino grosso. O tumor foi identificado na realização dos exames de rotina pelos quais o tricampeão mundial passou na semana passada.

“SORRISO NO ROSTO”

Na ocasião, Pelé disse que estava acostumado a “comemorar grandes vitórias” ao lado dos fãs e se mostrou otimista. “Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”. Na quarta-feira, ele havia dito que estava se “recuperando bem” e fez uma publicação em homenagem ao cantor Roberto Carlos, que perdeu seu filho Dudu Braga, aos 52 anos, após batalha contra o câncer.

Se Pelé responder bem ao tratamento, pode deixar a UTI e esperar pela recuperação num quarto do hospital. Visitas de amigos ainda não estão liberadas. Apenas seus filhos e a mulher, Márcia, estão liberados para vê-lo.

Pelé deixou de fazer exames clínicos no ano passado por causa da pandemia. Também fechou sua agenda para eventos promocionais em razão da crise sanitária e também pelos problemas de mobilidade. Passou a ficar em casa e sob os cuidados dos filhos e da mulher. Quando acha que tem de se manifestar publicamente sobre algum assunto, usa suas redes sociais para tanto.