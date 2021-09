‘Nada decidido’ – Futebol Interior

Caxias, RS, 28 (AFI) – Buscando seu quinto acesso na carreira, o experiente zagueiro Rafael Lima vem ajudando o Caxias a ter bons números defensivos no Campeonato Brasileiro Série D. Nos dez jogos em que esteve em campo, a equipe Grená sofreu apenas sete gols.

“Eu aceitei esse desafio justamente pelo projeto que me foi apresentado e por entender que era mais uma grande oportunidade de ajudar a resgatar um grande clube do futebol brasileiro. O Caxias oferece uma estrutura incrível aos atletas, além de ser uma cidade maravilhosa para se viver. O clube e os torcedores merecem esse acesso”, revelou o defensor.

No último sábado (25), abrindo as oitavas de final da Série D, o Caxias venceu o União Rondonópolis por 2×0 no estádio Centenário e levará a vantagem para o jogo da volta, no Mato Grosso.

‘NADA DECIDIDO’

“Fizemos um grande jogo e construímos uma vantagem interessante, porém não tem nada decidido. O grupo está totalmente focado nessa decisão que teremos pela frente e ciente de que não ganhamos absolutamente nada. Eles possuem um grande time e temos que ter um nível de concentração muito grande para continuarmos avançando na competição”, finalizou o jogador.

A partida de volta está programada para o próximo sábado (02), às 16 horas, no estádio Engenheiro Luthero Lopes, em Rondonópolis.