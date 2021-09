Namorada de Alex em Verdades Secretas, top model batalhou para poder gravar novela

Alessandra Ambrosio, uma das modelos mais conhecidas – e bem pagas – do mundo, apostou na carreira como atriz ao participar de Verdades Secretas (2015). Na novela das onze, a bela interpretou Samia, namorada de Alex (Rodrigo Lombardi), mas o relacionamento não tem muito futuro devido a fixação do empresário por Angel (Camila Queiroz). Conciliar ambas as rotinas, tanto a de desfiles como a de gravações, foi uma verdadeira batalha para o rostinho da Victoria’s Secret.

Devido à sua agenda badalada, Alessandra viveu poucas cenas como Samia. A personagem reaparecerá nesta terça-feira (21) e na sexta-feira (24), onde já será bombardeada com a notícia do término do seu relacionamento com Alex. Além disso, ela se aproximará de Fanny (Marieta Severo) para tentar destruir o empresário após o fim do namoro, mas nada demais acontecerá.