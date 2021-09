“Não alcançamos nosso objetivo” – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 13 (AFI) – O Cuiabá chegou ao quarto jogo de invencibilidade com a vitória no último sábado sobre o Juventude, por 2 a 1, fora de casa. Empolgado com a sequência, o técnico Jorginho mantém os pés no chão.

Apesar do Dourado estar a apenas dois pontos da zona de classificação para a Copa Libertadores, Jorginho lembra que o principal objetivo do time no Brasileirão é a manutenção na elite.

“Não é uma conquista minha, é de todo o grupo, comissão técnica e diretoria. Estamos muito felizes por esse momento, sabendo que não alcançamos nosso objetivo. Somos guerreiros, vamos trabalhar muito para alcançar, em primeiro lugar, os 45 pontos, e depois disso o céu é o limite”, comentou Jorginho.

DESFALQUE

Na próxima segunda-feira, o Cuiabá volta a campo contra o Fluminense, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do Brasileirão. Os dois times são separados por apenas um ponto na tabela de classificação.

Para essa partida, Jorginho vai ter um desfalque muito importante. Destaque do Cuiabá, o atacante Clayson cumpre suspensão automática depois de ter sido expulso contra o Juventude.

“O Clayson é um jogador de extrema qualidade e é muito ruim quando ficamos sem ele”, lamentou o treinador.

Jorginho vai ter a semana toda para decidir quem será o substituto de Clayson. O nome mais cotado é o de Danilo Gomes.