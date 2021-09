Não basta vencer, é preciso de goleada para o Jacuipense-BA se salvar – Futebol Interior

Riachão do Jacuípe, BA, 22 (AFI) – As duas vitórias em 17 rodadas não credenciam o Jacuipense-BA para “pedir” uma situação menos complicada em busca da permanência no Campeonato Brasileiro Série C. O time precisa quase de um milagre para evitar o rebaixamento.

O Jacupa tem 15 pontos, três abaixo do oitavo colocado Floresta-CE. A disputa para não fazer companhia ao Santa Cruz-PE, já rebaixado, será decidida no sábado (25), às 17 horas.

PLACARES GORDOS

O Jacuipense joga no Barradão contra o Altos-PI e o Floresta visita o Ferroviário-CE, no Vovozão. Qualquer resultado diferente de uma derrota, garante o Jacuipense na Série D de 2022.

Não é só o tropeço, porém, que assegura a permanência. O Jacupa ainda necessita de uma combinação de placares. No cenário hipotético, Jacuipense e Floresta chegariam a três triunfos e o critério de desempate seria o saldo de gols.

A diferença, no momento, é de seis. -3 para o Floresta e -9 para o Jacuipense. Ou seja, algum dos confrontos precisa de goleada. Seja a favor do Jacupa ou contra o Floresta. O que também influenciaria no segundo critério, caso haja igualdade no saldo: gols pró.

PONTO POSITIVO (SE É QUE EXISTE)

Até a 18ª rodada, o Floresta tem 14 contra dez do Jacuipense. Situação muito difícil. A favor do Jacupa está o adversário. O Altos apenas cumpre tabela, enquanto o Ferroviário, que goleou o Paysandu-PA por 5 a 1, na 16ª rodada, briga pela classificação à próxima fase.