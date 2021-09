‘Não conseguimos repetir o bom futebol’ – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 14 (AFI) – Já era. Depois de fazer uma primeira fase de altos e baixos, as chances de classificação do São José-RS para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C acabaram. Isso porque, neste final de semana, o time gaúcho foi derrotado em casa para o Figueirense, por 2 a 1 e não tem mais chances matemáticas de avançar.

De qualquer forma, após a partida, o técnico Pingo fez uma análise da derrota, onde disse que sua equipe não conseguiu mostrar o bom futebol das últimas rodadas e afirmou que o foco do Zeca é terminar a competição da melhor maneira possivel: com duas vitórias, isso porque, apesar de pequena, ainda há possibilidades de rebaixamento. Por enquanto, o time gaúcho ainda depende de suas próprias forças.

“Nossa equipe não conseguiu repetir o que vínhamos mostrando. Jogamos de uma maneira totalmente diferente do que apresentamos nas partidas anteriores, sem conseguir controlar a posse de bola e marcar o adversário no seu campo. Aliado a essa nossa baixa de rendimento, o adversário conseguiu fazer ujm bom jogo e saiu com a vitória. Nós seguiremos pensando em acabar a competição da melhor maneira possível, buscando as vitórias nos dois jogos que nos restam”, disse o técnico.

Com a derrota, o Zeca parou nos 19 pontos, e atualmente é o sétimo colocado do grupo. Ainda há risco de rebaixamento. Para evitar, será preciso pontuar em pelo menos um dos dois jogos restantes nesta primeira fase. O próximo adversário será o já rebaixado Oeste, em Barueri, e, para fechar a primeira fase, o Ypiranga no Passo d’Areia.