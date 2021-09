Não passou na padaria? Aprenda como fazer maravilhoso pão sem glúten

Não abre mão do pãozinho com café pela manhã, mas é celíaco? Nem precisa se preocupar, a receita de pão sem glúten atende exatamente essa necessidade e pode ser feita no conforto da sua casa, sem grandes desafios. O passo a passo, dado pela Nestlé, rende 12 porções e leva 80 minutos para ficar pronto. Confira: