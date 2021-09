‘Não podemos cometer mais erros’ – Futebol Interior

Recife, PE, 09 (AFI) – Depois de ficar quatro jogos sem derrota, o Santa Cruz viu sua reação sendo frustrada ao ser derrotado pelo Paysandu-PA por 1 a 0 na rodada passada e por isso, segue em apuros na briga contra o rebaixamento no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar de tudo, o meia Jailson ressaltou que o elenco está focado em livrar a Cobra Coral da degola e disse que a ‘virada de chave’ irá começar contra o Altos-PI.

“A gente foi para lá em busca de um resultado positivo, que eram os três pontos, sabíamos que ia ser um jogo difícil, como foi. Infelizmente não conseguimos voltar para casa com os três pontos, mas a gente se entregou ao máximo. Agora é virar a chave e pensar no próximo jogo, tirar de lição para que a gente não possa cometer o mesmo erro e perder pontos importantes”, disse o meia.

Titular absoluto, Jailson é uma das principais esperanças do Santa Cruz nesta reta final, ao lado do artilheiro Pipico. Para se salvar da degola, a Cobra Coral precisará vencer seus próximos jogos para seguir com chances.

Faltam apenas três partidas para o término da primeira fase, o Santa Cruz aparece na décima e última colocação do Grupo A com 11 pontos e apenas duas vitórias em 15 rodadas. A equipe está a cinco pontos do oitavo colocado, o Floresta-CE e volta a campo no sábado (11), às 17 horas, no Arruda, contra o Altos-PI.