Não tem dormido bem? Confira três chás que te ajudam a ter uma boa noite de sono

Os chás oferecem inúmeros benefícios ao organismo, variando sempre de acordo com a erva escolhida. Uma das maravilhas fornecidas por certos tipos de chá é o auxílio no sono, ideal para quem sofre de insônia ou simplesmente deseja dormir com mais tranquilidade. Confira três chás, feitos através da infusão, que ajudam a ter uma boa noite de sono:

Chá de Camomila

O chá de camomila ajuda a amenizar a ansiedade e estresse, aumenta as chances de relaxamento, e assim, melhora o sono.

Chá de Erva Cidreira

Também conhecida como melissa, a erva cidreira melhora a qualidade do sono por possui propriedades relaxantes e calmantes.

Chá de Lavanda

Com efeitos calmantes, a lavanda auxilia no combate a insônia.