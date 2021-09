“Não tenho problema nenhum em receber críticas” – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 20 (AFI) – Apesar de estar nas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro Série D, o Campinense-PB tem sido criticado por suas atuações. Na segunda fase, a equipe eliminou o Sergipe-SE após emocionante disputa de pênaltis.

Mesmo com a equipe nas oitavas de finais e viva na luta pelo acesso a Série C, o desempenho do time tem sofrido críticas por parte dos torcedores, direcionadas principalmente às escolhas do treinador.

FALA PROFESSOR

O técnico Ranielle Ribeiro falou sobre como reage às críticas.

“Não tenho problema nenhum em receber críticas. Isso é normal. Eu, como profissional, tenho que absorver essas críticas e sei muito bem lidar com elas. Eu não quis falar nada durante a última semana porque a pressão estava voltada para mim e eu não queria e nem nunca vou transferir nada para os atletas”, iniciou ele.

“De forma alguma eu vou discutir nem recriminar toda e qualquer manifestação do nosso torcedor. Pelo contrário, eu tenho o maior respeito por isso. Se há critica, eu, como profissional, e os nossos atletas, temos que crescer com essas críticas, saber absorver e transformá-las em correção”, completou.

OITAVAS DE FINAIS

O adversário da próxima fase é o Guarany-CE. As datas e horários do confrontos ainda não foram definidas pela CBF. Como tem campanha inferior, o Campinense-PB decide o duelo fora de casa.