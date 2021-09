‘Não vamos consertar tudo em uma semana’ – Futebol Interior

Chapecó, SC, 08 (AFI) – Depois de três empates seguidos, a Chapecoense foi derrotada pelo Fluminense por 2 a 1 e terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro sem vitórias. Apesar de enxergar uma melhora na postura, o técnico Pintado alertou de que os problemas não serão resolvidos rapidamente. Mesmo assim, garantiu que ‘não haverá descanso’ para tirar o time da incômoda situação.

“Vou tentar explicar a situação. Não vamos solucionar os problemas da Chapecoense em uma semana ou em um mês. O primeiro turno foi muito ruim e se encerrou. Agora estamos trabalhando para que o segundo turno seja melhor.

O desempenho não vai melhorar da noite para o dia, futebol não é assim. Mas vamos continuar trabalhando, insistindo e não haverá descanso nesse sentido“, garantiu.

DECEPÇÃO

Ao analisar a derrota para o Fluminense, Pintado mostrou certa decepção, pois viu um desempenho merecedor de um resultado melhor.

“Merecíamos um resultado melhor, mas futebol não se resume a números. Futebol é competência e, infelizmente, não conseguimos fazer os gols embora tenhamos criado algumas chances.

E o Fluminense, uma grande equipe, com duas oportunidades, conseguiram cravar o resultado”, lamentou.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com a derrota, a Chapecoense segue sem vencer, com sete empates e 12 derrotas, somando sete pontos na lanterna (20ª).

No próximo sábado, às 19h, inicia o segundo turno, 20ª rodada, diante do quarto colocado Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).