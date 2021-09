Nasce primeira filha de Leo Santana e Lore Improta

Nasceu neste domingo (26) em Salvador a primeira filha de Léo Santana e Lore Improta, Liz. De acordo com informações da Revista QUEM, o casal chegou à maternidade durante a madrugada. O cantor chegou a publicar uma foto vestido com a roupa para entrar na sala de parto e também postou a marca dos pés da bêbe.

A confirmação do nascimento veio por parte da fotógrafa do parto. Ela publicou um story com uma foto da dançarina e o cantor com a legenda: “Coisa linda ver Liz nascer”. Em seguida, também publicou um registro com as roupas da sala de parto. “L de Liz, L de Lore, L de Léo”, legendou.