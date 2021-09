Natura Musical abre matrículas no dia 8; Bahia terá R$ 1 milhão

Começa no dia 8 deste mês e vão até dia 28 as inscrições para a nova edição do edital Natura Musical. Essa é uma ótima oportunidade para artistas baianos ganharem espaços. Os interessados devem se inscrever clicando aqui. A Bahia vai receber R$ 1 milhão em investimentos. A seleção acontecerá através da Lei FazCultura.