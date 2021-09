Náutico 1 x 2 Londrina – Tubarão vence a 1ª no returno e afunda o Timbu em crise – Futebol Interior

Recife, PE, 21 (AFI) – Demorou, mas o Londrina enfim venceu no returno do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, o time paranaense venceu o Náutico, por 2 a 1, em Recife (PE), pela 25ª rodada. Luiz Henrique foi o destaque da partida com dois gols marcados.

O Londrina vinha de cinco jogos sem vitória no returno, sendo dois empates e três derrotas consecutivas. Com o resultado, o time assumiu a 17ª posição, com 24 pontos – dois atrás da Ponte Preta (16ª), com 26, mas que ainda entrará em campo contra o Operário, fora de casa.

Já o Náutico conheceu a terceira derrota consecutiva. O time tem apenas uma vitória nos últimos 12 jogos disputados, desempenho este que tirou o time da liderança e o colocou em oitavo lugar, com 35 pontos.

TUBARÃO SURPREENDE NOS AFLITOS

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e com poucas oportunidades de gol. Ainda assim, mesmo fora de casa o Londrina trocou passes no campo de ataque e abriu o placar aos 19 minutos. Júnior Pirambu lançou Luiz Henrique, que partiu em velocidade e finalizou na saída do goleiro.

Atrás no placar, o Náutico teve muitas dificuldades para passar pela marcação do Londrina, que se fechou na defesa à espera dos contra-ataques. No melhor momento do time pernambucano, aos 43, Jean Carlos cobrou falta na área e o zagueiro Camutanga cabeceou rente à trave.

Náutico sofreu com a forte marcação do Londrina e perdeu mais uma na Série B

TIMBU AMARGA MAIS UM REVÉS

No segundo tempo, logo aos três minutos o Londrina ampliou o marcador, após Luiz Henrique cruzar na área e a bola bater na mão de Camutanga. Júnior Pirambu cobrou pênalti, o goleiro Alex Alves espalmou e Luiz Henrique, no rebote, completou para as redes.

O placar de 2 a 0 obrigou o Náutico a partir para o tudo ou nada e logo aos 17 minutos os pernambucanos descontaram. Jean Carlos recebeu na entrada da área e finalizou. A bola desviou em Felipe Vieira e enganou o goleiro Dalton, que ficou batido no lance.

Apesar do gol, o Náutico seguiu de forma desorganizada em campo e deixou espaços para o Londrina. Mas o time paranaense não soube aproveitar para fazer o terceiro e selar a vitória fora de casa.

O Náutico ainda esboçou pressão na reta final da partida, mas viu o goleiro Dalton se transformar num verdadeiro paredão para segurar o importante resultado do Londrina na luta contra o rebaixamento.

PRÓXIMOS JOGOS

O Náutico volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Remo, às 19 horas, no Baenão, em Belém (PA). Já o Londrina jogará no sábado diante do Vitória, às 16 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR).