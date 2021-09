Náutico 1 x 3 CRB – Galo aplica quinta derrota do Timbu e sobe para 3º da Série B – Futebol Interior

São Lourenço da Mata, PE, 28 (AFI) – O Náutico conheceu a sua quinta derrota seguida no Campeonato Brasileiro da Série B, desta vez, ao lado de seus torcedores, que compareceram na Arena Pernambuco. Na noite desta terça-feira, o time pernambucano, que teve no comando Hélio dos Anjos, perdeu para o CRB, por 3 a 1, resultado que colocou a equipe alagoana dentro do G-4 ao final da 27ª rodada.

Com o resultado, o Náutico chegou ao 11º lugar, com 35 pontos. Nos últimos 13 jogos, o time pernambucano ganhou apenas um. Situação diferente está o CRB, que subiu para a terceira posição, com 47 pontos, ultrapassando o Goiás, que, no início da rodada, perdeu para o Vasco da Gama, por 2 a 0.

GALO NA FRENTE!

Dez jogos e um gol, essa era a marca de Pablo Dyego antes de entrar em campo para fazer sua 11ª partida com a camisa do CRB. O ex-atacante do Fluminense, de 27 anos, estava em baixa, mas resolveu fazer as pazes com as redes. Foi ele quem abriu o placar para o time alagoano logo aos 15 minutos. Após novo erro de Hereda, Claudinei ficou com a bola e deixou com Diego, que rolou para o camisa 7 tocar por baixo do goleiro Jefferson.

CRB derrota o Náutico na Arena. Foto: Francisco Cedrim / AscomCRB

O CRB dominou o primeiro com extrema facilidade, aproveitando-se dos graves problemas defensivos do adversário. E a noite era de Pablo Dyego. Em nova jogada pelo lado direito, Reginaldo achou o atacante livre dentro da área. Ele dominou com facilidade e encheu o pé para ampliar o marcador.

A situação do Náutico só piorou. Seu principal jogador, o meia Jean Carlos levou o terceiro cartão amarelo, antes do término do primeiro tempo, e desfalcará o clube diante do Operário. Em campo, o time pernambucano assustou apenas em lampejos do atacante Vinícius, ex-Palmeiras, sem muito sucesso.

VITÓRIA

O panorama do segundo tempo mudou com a postura do Náutico. Novamente sob o comando de Hélio dos Anjos, o time pernambucano começou a atuar com praticamente todos os jogadores no campo de ataque. E teve resultado. Aos 12 minutos, Jean Carlos cobrou falta na cabeça de Álvaro, que diminuiu. Antes, Vinícius já havia acertado a trave.

Mas a sorte não vem andando na mesma mão do Náutico. Em um lance bisonho do zagueiro Yago, o CRB fez o terceiro. Aos 21 minutos, Guilherme Romão cobrou lateral para dentro da área, Nicolas Careca tentou o cabeceou, mas furou. A bola chegou em Yago, que, de um jeito estranho, jogou contra o próprio gol.

Após o ‘balde de água fria’, o Náutico não caiu muito de produção e não conseguiu esboçar reação, o que acabou com vaias e protestos por parte de seus torcedores.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Operário na sexta-feira, às 21h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). No sábado, às 18h30, o CRB faz o clássico contra o CSA, no Rei Pelé, em Maceió (AL).