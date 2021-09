Náutico acerta com ex-lateral de São Paulo e Grêmio – Futebol Interior

Recife, PE, 07 (AFI) – O Náutico contará com o um novo reforço para a sequência da Série B. Júnior Tavares assinou contrato com o Timbu e ficará nos Aflitos até o final da temporada. Além da lateral, o novo contratado também pode jogar no meio de campo e na ponta.

Antes de chegar ao Timbu, Tavares passou por equipes como Sampdoria-ITA, Grêmio, São Paulo e Portimonense-POR. Seu último clube foi o Sport.

“Nem preciso falar da grandeza do Náutico. Um clube de muita tradição. Me apresentou um projeto muito bom, que combina com o meu. Tenho a ambição de colocar o Náutico na Série A”, afirmou.

Júnior Tavares é o novo reforço do Náutco

O objetivo de Júnior Tavares é o mesmo dos outros atletas alvirrubros: recolocar o Timbu na Série A do Brasileirão. Para isso, ressaltou que garra não irá faltar.

“Minhas expectativas é que possamos fazer um grande segundo turno e colocar o clube na elite. No que depender de mim, vou lutar com unhas e dentes. Vou suar sangue e colocar o coração na ponta da chuteira”, completou.

SÉRIE B

Antes líder, o Náutico aparece apenas na sétima posição da Série B, com 35 pontos, ainda brigando pelo acesso à elite do futebol nacional.