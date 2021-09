Náutico acerta com ex-lateral de São Paulo e Sport – Futebol Interior

Recife, PE, 05 (AFI) – Na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico enfim fechou a contratação do lateral-esquerdo Júnior Tavares, que neste ano vinha disputando o Brasileirão pelo arquirrival Sport.

Tavares estava sem clube desde que rescindiu com o Sport após inúmeras pendências financeiras. Logo que isso aconteceu, o Náutico já iniciou conversas e vinha convencendo o empresário do jogador a diminuir a pedida salarial e o tempo de contrato – acerto foi até o final de 2021.

O jogador tem apenas 25 anos e começou na base do Grêmio. Ele, porém, passou a ganhar destaque com a camisa do São Paulo em 2016, tanto é que logo em seguida foi negociado com a Sampdoria, da Itália. Na Europa ele ainda jogou pelo Portimonense, de Portugal, antes de chegar ao Sport no ano passado.

No sábado, o Náutico só empatou com o Guarani, por 1 a 1, nos Aflitos, e ficou em quinto lugar, com 35 pontos ganhos. Três pontos a menos que o Goiás, primeiro time no G4 – grupo de acesso.