Náutico anuncia ex-meia da seleção do Equador – Futebol Interior

Recife, PE, 06 (AFI) – Ciente da necessidade de reforçar seu elenco no Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico confirmou na noite desta segunda-feira a contratação do meia Jacob Murillo, jogador experiente e que acumula passagem pela seleção do Equador.

O jogador chega com a missão de fazer ‘sombra’ aos homens de meio-campo, ou quem sabe para assumir a titularidade quando estiver 100% fisicamente. O Timbu caiu de produção e aos poucos tenta subir na tabela para figurar novamente entre os quatro primeiros colocados.

Ele tem 28 anos e foi revelado pelo Olmedo, do Equador. Ainda no país jogou pelo Delfin, mas logo em seguida se transferiu para o Independiente, da Argentina, onde só fez quatro jogos. Murillo retornou ao Equador em 2019 para defender a LDU e depois se transferiu para o Independiente del Valle, onde estava até agora.

No sábado, o Náutico só empatou com o Guarani, por 1 a 1, nos Aflitos, e ficou em quinto lugar, com 35 pontos ganhos. Três pontos a menos que o Goiás, primeiro time no G4 – grupo de acesso.