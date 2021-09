Náutico anuncia retorno de treinador que pediu demissão há um mês – Futebol Interior

Recife, PE, 23 (AFI) – Gabigol estava certo: o futebol brasileiro é uma várzea. Um exemplo disso é o retorno de Hélio dos Anjos ao Náutico. Faz um mês que o treinador pediu demissão do Timbu.

As duas partes estão acertadas, faltando apenas acerto jurídico para que o retorno de Hélio dos Anjos seja oficializado como “novo” treinador do Náutico para a sequência da Série B.

Isso porque, quando pediu demissão no dia 18 de agosto, o treinador moveu uma ação contra o clube por falta de pagamento. O valor é mantido em sigilo, mas o próprio Hélio dos Anjos havia dito que a “dívida era elevada”.

Desde que Marcelo Chamusca foi demitido, na última quarta-feira, a diretoria do Náutico procurou alguns nomes, como Lisca (sem clube) e Felipe Conceição (Remo-PA), mas parecia estar próximo de um acerto com Dado Cavalcanti (sem clube).

Eis que a surpresa veio no início da noite desta quinta-feira com o retorno de Hélio dos Anjos. Essa será a sua quarta passagem pelo Náutico.

Experiente, o treinador de 63 anos é bastante rodado no futebol brasileiro, passando por Paysandu, Goiás, Atlético-GO, Fortaleza, Sport, Juventude, Bahia, Guarani, Vasco, América-MG, Grêmio e Vitória, entre outros.

VAI REESTREAR?

Hélio dos Anjos vai encontrar o Náutico na oitava colocação da Série B, com 35 pontos, nove a menos que o CRB, primeiro time do G4. A sua reestrea pode acontecer já nesta sexta-feira, contra o Remo, no Baenão, pela 26ª rodada.