Náutico consulta América-MG para ter atacante do Palmeiras – Futebol Interior

Recife, PE, 08 (AFI) – Tentando voltar ao G-4, após liderar boa parte da Série B do Brasileiro, o Náutico busca reforçar o seu elenco. O nome da vez é do atacante Léo Passos, que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao América Mineiro.

Léo Passos tem 22 anos e está no América desde o ano passado, quando foi um dos destaques na Série B. O jogador, no entanto, perdeu espaço e entrou em campo pela última vez em abril. Fez 59 jogos e marcou quatro gols.

Léo Passos está na mira do Náutico

Além do América, Léo Passos também atuou pelo Londrina. O Palmeiras não dificultará a negociação. Ou seja, o Náutico só precisa discutir uma liberação junto ao América.

O Timbu anunciou mais dois nomes recentemente. São eles: o lateral Júnior Tavares, ex-São Paulo e Grêmio, além de Jacob Murillo, ex-Independiente Del Valle.

SÉRIE B

O Náutico está na sétima posição da Série B, com 35 pontos, três do Botafogo, em quarto. O próximo desafio é diante do próprio clube carioca, no sábado, às 16h30, no Nilton Santos.