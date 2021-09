Náutico está perto de fechar com lateral cotado no Guarani e ‘folião’ do Juventude – Futebol Interior

Recife, PE, 29 (AFI) – Em queda livre após chegar ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico corre atrás de reforços para evitar um vexame na temporada. O clube pernambucano está próximo de anunciar o lateral Jeferson, do Sport, e de Matheus Jesus, do Juventude.

Matheus Jesus pertence ao Corinthians e perdeu espaço no Juventude após quebrar protocolos do clube em relação à Covid-19 e curtir festas durante a briga do time para permanecer no Brasileirão. O atleta fez 17 partidas com a camisa alviverde e não marcou gols.

Matheus Jesus está perto do Náutico. Foto: Fernando Alves/E.C Juventude

Já Jeferson é um dos atletas que não foram inscritos pelo Sport por um erro da diretoria. O time pernambucano, que pode perde 17 pontos no Brasileirão, tenta emprestar tais jogadores para evitar um rombo maior.

Jeferson interessava ao Guarani, mas a negociação com o Náutico avançou e poderá ser definida nas próximas horas.

SÉRIE B

O Náutico vem de cinco derrotas seguidas e ocupa a 11ª posição da Série B, com 35 pontos, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.