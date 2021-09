Náutico oficializa retorno de goleiro, ex-Corinthians e mais um – Futebol Interior

Recife, PE, 30 (AFI) – Como já era esperado, o goleiro Anderson, o lateral-direito Jeferson e o volante Matheus Jesus vão reforçar o Náutico na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B.

Eles são os últimos reforços do Timbu na temporada, já que o prazo para a inscrição de novos jogadores na Série B se encerrou nesta quinta-feira.

A chegada de Anderson já havia sido revelada pelo técnico Hélio dos Anjos na última terça-feira depois da derrota para o CRB, por 3 a 1. O goleiro, que defendeu o Náutico na temporada passada, chega por empréstimo do Athletico-PR.

Com Hereda em baixa e Bryan lesionado, a diretoria acertou com Jeferson, que recentemente foi anunciado pelo Sport, mas não foi inscrito a tempo no Brasileirão. O lateral pertence a Ponte Preta.

Outro reforço anunciado pelo Náutico foi Matheus Jesus, que é ligado ao Corinthians e estava emprestado ao Juventude. O volante chegou a ser afastado após ir a uma festa e foi reintegrado no início da semana, mas não estava nos planos da comissão técnica.

Sem vencer há sete jogos, sendo cinco derrotas seguidas, o Náutico despencou na tabela de classificação e se encontra em 11º lugar, com 35 pontos.