Náutico renova com meia ‘mágico’ até 2024 – Futebol Interior

Recife, PE, 02 (AFI) – O Náutico anunciou a renovação contratual do meia Jean Carlos até a temporada 2024. O jogador é considerado o principal destaque da equipe no Campeonato Brasileiro da série B.

“Estou muito feliz com a renovação. Agredecer pela oportunidade e confiança em meu trabalho. Seguimos juntos para conquistar os objetivos do clube”, falou o atleta.

Jean Carlos tem 29 anos e tem 21 jogos com a camisa do Timbu, além de sete gols anotados. A renovação foi uma resposta ao momento turbulento do clube na competição. O Náutico é o sexto colocado, com 34 pontos.

Jean Carlos renovou com o Náutico. Foto: Tiago Caldas / CNC

O meia começou a carreira no Palmeiras e rodou por São Bernardo, Vila Nova, São Paulo, Goiás, Novorizontino, Coritiba e Mirassol, até chegar no Náutico.

COMPROMISSO

Na próxima rodada, o confronto é diante do Guarani, no sábado, às 17h15, no estádio dos Aflitos.