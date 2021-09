Náutico x CRB – Acabar com a crise ou seguir no G-4? – Futebol Interior

São Lourenço da Mata, PE, 27 (AFI) – Buscando frear a queda livre para voltar a sonhar com o G-4, o Náutico enfrenta o CRB, nesta terça-feira, às 19h, na Arena Pernambuco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Náutico vem de quatro derrotas consecutivas e ocupa apenas a 11ª colocação, com 35 pontos, contra 44 justamente do CRB, o primeiro dentro da zona de acesso.

O Timbu já esteve na liderança, mas tem despencado e hoje fala-se até mesmo sobre permanecer na Série B. Hélio dos Anjos, que iniciou o torneio no comando da equipe, voltou para tentar salvá-la.

COMO VEM TIMBU?

O Náutico tem novidades para o duelo. Suspensos diante do Remo, os zagueiro Camutanga e Rafael Ribeiro estão de volta. Eles devem formar a dupla titular, já que Carlão foi expulso na última rodada, e Yago não é unanimidade.

Existe, no entanto, um sério problema. Alex Alves está com dores no joelho direito e não deverá atuar. Com isso, Jefferson, que foi reintegrado recentemente, poderá ganhar uma oportunidade no gol.

Náutico e CRB se enfrentam nesta terça-feira

A grande novidade, porém, fica por conta do retorno de Hélio dos Anjos. O treinador terá a durá missão de colocar a equipe nos trilhos. Como já conhece o elenco, não terá dificuldades em definir a equipe titular para esta terça-feira.

OLHO NO GALO!

O técnico Allan Aal também será obrigado a mexer no time do CRB. O volante Marthã recebeu o terceiro carão amarelo e não poderá estar em campo. Com isso, a aposta será em Claudinei.

O treinador ainda tem uma dúvida. Nicolas Carece vem se destacando e poderá iniciar entre os 11. São três vagas para quatro jogadores. Além dele, Pablo Dyego, Alisson Farias e Jajá disputam a titularidade.

“A confiança tem que ser mantida até o fim. Continuamos na briga pelo acesso, continuamos fazendo algo que em 109 anos não foi feito aqui no CRB e eu tenho convicção que, ao lado da nossa torcida, que em sua maior parte continuou nos apoiando mesmo depois do revés no jogo (contra o Avaí), vamos seguir na nossa caminhada”, disse Allan Aal.