Náutico x Londrina – É crise para todos os lados… – Futebol Interior

Recife, PE, 20 (AFI) – Ainda sonhando com o acesso à elite do futebol nacional, o Náutico busca a reabilitação diante de um Londrina pressionado por estar dentro da zona de rebaixamento. Eles se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio dos Aflitos, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Náutico não vence há quatro jogos e, da liderança, caiu para a oitava posição, com 35 pontos. O CRB, em quarto, já soma 41. Por isso, a vitória é obrigação caso queira seguir sonhando em jogar na Série A na próxima temporada.

O Londrina está ainda pior. O Tubarão vem de cinco derrotas consecutivas e é apenas o 18º colocado, com 21 pontos. O rebaixamento está cada vez mais próximo, uma vez que o Vila Nova, primeiro fora da degola, tem 26.

COMO VEM O TUBARÃO?

O Londrina vai com um time diferente para pegar o Náutico. O técnico Márcio Fernandes não poderá contar com Lucas Lourenço, que teve o contrato rescindido por indisciplina, e com Gegê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Náutico e Londrina se enfrentam nesta terça-feira

O treinador indicou que não relacionará o meia Celsinho e o zagueiro Saimon, por opção. Por outro lado, poderá contar com Marcelinho, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele estará na equipe titular nesta terça-feira.

“Se acharmos que está tudo errado e que tem que mudar… Mas mudar como? Como podemos mudar se a gente não confiar? Temos que confiar e trabalhar, não tem outra solução. E, dentro do plantel, ir procurando jogadores que podem te dar essa segurança dentro de campo”, falou Márcio Fernandes.

OLHO NO TIMBU!

O Náutico deverá ter novidades para o duelo contra o Botafogo. Após cumprir suspensão automática, Rhaldney voltará na vaga de Djavan. Quem deverá aparecer é Caio Dantas, que vem tratando de uma lesão.

O treinador ainda poderá fazer algumas mudanças por opção técnica, a exemplo da entrada do lateral Júnior Tavares. Marcelo Chamusca tem feito mistério para buscar uma virada dentro das quatro linhas.