Nego do Borel fala sobre saúde mental e revela se iria para o BBB

Nego do Borel usou as redes sociais na noite da última quarta-feira (29) para responder questionamentos de seus seguidores. O funkeiro falou sobre sua saúde mental, revelou que não faz terapia e abriu o jogo sobre uma participação no camarote do “BBB 22”.

O cantor que foi expulso de “A Fazenda”, foi perguntado sobre como estava “mentalmente”. “Não sei explicar, mas não parece que estou bem não”, respondeu através do stories no Instagram.

Em outra pergunta, um fã questiona se Nego do Borel toparia participar do reality da Globo. “Tem dúvida?”, respondeu. Ele ainda aproveitou a oportunidade para marcar Boninho, diretor da atração.