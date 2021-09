Nego do Borel, Liziane e Solange Gomes formam primeira roça de ‘A Fazenda’

Na disputa pelo chapéu do Fazendeiro, Erika Schneider levou a melhor na noite da última quarta-feira (22) e conseguiu sair da berlinda. Quem não teve tanta sorte foi Solange Gomes e Liziane Gutierrez que estão na primeira roça da temporada juntamente com Nego do Borel.

O funkeiro ganhou a indicação do primeiro Fazendeiro, Gui Araújo, e foi direto para o banquinho. Liziane recebeu 4 votos da casa e sentou no segundo lugar reservado para o peão sem sorte e foi ela quem puxou Solange Gomes da baia para a roça.

A influencer pediu os votos do público para permanecer no reality. “Se vocês me permitirem eu vou, sei lá, de elenco de apoio para antagonista, protagonista da edição. Eu quero continuar aqui, eu tô com fogo nos olhos, eu quero desmascarar pessoas aqui que eu sei que são falsas”, disse.

Nego do Borel também quer continuar na disputa. “Eu fui eu de coração, eu fui intenso, quero ficar, quero muito ficar, quero que vocês me deem mais essa chance, eu quero ter a oportunidade Brasil me conhecer, saber de fato quem é o Leno Maicon”, falou.

A modelo foi a última a se pronunciar, pela ordem alfabética. “Eu quero muito continuar aqui, vocês me conhecem há muitos anos e sabem que eu não sou de mentira, eu sou uma mulher de verdade e falo o que eu penso e não quero ser punida por falar o que eu penso. Eu quero garantir o entretenimento da família brasileira com esse meu jeito”, defendeu.

A primeira eliminação acontece nesta quinta-feira (23).