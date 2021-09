Nestlé Brasil abre empregos pelo Programa Trainee 2022

A Nestlé Brasil abriu as inscrições para o seu programa trainee 2022 que oferece vagas para Finanças, Marketing, Vendas, Jurídico, TI, Supply Chain, Transformação Digital, entre outras áreas. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 27 de setembro, através da plataforma oficial.

Nestlé Brasil com inscrições abertas para Programa de Trainee 2022

A Nestlé Brasil está com as inscrições abertas para o programa de trainee 2022. As vagas de emprego são para diversas áreas de atuação, incluindo Vendas, Transformação Digital, Marketing e Finanças.

O Trainee oferecido pela Nestlé é um projeto com duração de dois anos. Nesta experiência, os aprovados irão contar com uma trilha de aprendizado acompanhada por etapas que vão possibilitar um desenvolvimento profissional sólido e sustentável.

Para se inscrever, é necessário possuir graduação completa entre dez/2019 a dez/2021, disponibilidade para fazer mudanças de município ou estado e realizar viagens constantemente. É importante ressaltar que todos os cursos de bacharelado e tecnólogos são aceitos no programa.

Veja algumas etapas do processo seletivo:

Inscrições: até dia 27/09

Resolução de testes virtuais: até dia 28/09

Envio dos vídeos pelos inscritos: de 29/09 a 04/10

Divulgação do resultado: 11/10

Entrevistas: de 04/11 a a 05/11

Resultados finais: 08/11 a 17/11

Mais detalhes sobre a jornada podem ser verificados no link.

Como se inscrever Programa Trainee

Para se inscrever no programa Trainee da Nestlé, é necessário acessar o link e selecionar a aba “Inscreva-se”. Em seguida, o interessado é direcionado para uma página com todas as informações sobre o projeto.

