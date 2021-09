O festival TUDUM, da Netflix, fizeram os fãs irem à loucura neste sábado (25). É que a plataforma de streaming divulgou as novidades no festival internacional como os trailers da nova versão de Rebelde, The Witcher, Não Olhe Para Cima, a sequência de Enola Holmes, The Umbrella Academy, a 5ª temporada de The Crown, Vikings: Valhalla, Sandman, a 2ª temporada de Desejo Sombrio, Maldivas (com Bruna Marquezine e Manu Gavassi), De Volta aos 15 (com Maisa) e mais. Assista abaixo: