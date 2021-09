Netflix grátis? Empresa testa versão gratuita do serviço na África

A Netflix, uma das mais populares plataformas de streaming do mundo, anunciou nesta semana o lançamento de um plano de assinatura gratuito no Quênia. Com isso os habitantes do país localizado no leste do continente africano interessados em assistir a filme e séries poderão conferir o serviço sem custos.

De acordo com a Netflix, o novo plano de assinatura gratuito oferece uma experiência livre de anúncios em smartphones com Android para os usuários no Quênia. Quando os usuários fazem o cadastro para o plano gratuito, não é necessário fornecer informações de pagamento. Basta utilizar um endereço de email válido, confirmar que é maior de 18 anos e criar uma senha. Os assinantes deste plano gratuito também poderão tirar proveito de recursos como recomendações personalizadas, controles parentais e perfis (incluindo crianças).

Se o usuário do plano gratuito para smartphones gostar do serviço de streaming, a Netflix também oferece uma forma de fazer o upgrade para um dos planos pagos para que ele possa conferir todo o catálogo através de uma TV ou de um laptop. Vale destacar que o plano gratuito oferece um quarto de todo o conteúdo disponível para os planos pagos e não suporta o download de conteúdo para visualização offline.

“Se você nunca assistiu Netflix antes – e muitas pessoas no Quênia não assistiram – esta é uma ótima maneira de experimentar nosso serviço. E se você gosta do que vê, é fácil atualizar para um de nossos planos pagos para que você também possa desfrutar do nosso catálogo completo em sua TV ou laptop”.

— Cathy Conk, diretora de inovação de produtos da Netflix



O plano de assinatura gratuito da Netflix começou a ser disponibilizado no Quênia na última segunda-feira, 20 de setembro. O anúncio da empresa não menciona se ele também passará a ser oferecido em outras regiões. Vale lembrar que o serviço chegou a oferecer um período de avaliação gratuito por tempo limitado, mas um plano completamente gratuito pode ser uma opção bem mais interessante para muitos usuários.

