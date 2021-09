Netflix Tudum: onde ver, qual é a programação e quando começa o evento

A Netflix acaba de confirmar a programação completa de Tudum: Um Evento Mundial Para Fãs. O streaming irá divulgar novidades sobre os seus principais títulos: Stranger Things, Cobra Kai, La Casa de Papel, Cowboy Bebop, The Witcher e muitos outros. Os espectadores vão poder acompanhar gratuitamente, via redes sociais e canal do YouTube, a partir das 13h (horário de Brasília) do dia 25 de setembro.

O evento vai reunir mias de 145 artistas, de produções da Netflix em todo o mundo. Ao total serão apresentados mais de 100 conteúdos exclusivos da plataforma. A apresentação será dividida em três partes. A primeira terá a apresentação da comediante Lilly Singh, a segunda de Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin, ambos de Stranger Things. A terceira parte será comandada por Nicola Coughlan, a Penelope de Bridgerton.

Primeira parte

A Netflix promete que a primeira parte terá um clipe inédito e exclusivo do filme Alerta Vermelho. Além disso, os fãs poderão ver uma prévia das novas temporadas de Bridgerton e Ozark, junto com “uma surpresa especial de Stranger Things”. Essa parte também terá a participação das brasileiras Maisa Silva – com De Volta aos 15 -, Manu Gavassi e Bruna Marquezine – Maldivas -, para divulgar as produções.

A expectativa é de que dure cerca de uma hora.

Segunda parte

Na segunda hora de apresentações a Netflix vai liberar as primeiras imagens das séries: The Sandman, Vikings: Valhalla e da 4ª temporada de Cobra Kai. Além disso, também será possível ver uma prévia da sequência de Resgate, a abertura do live-action Cowboy Bebop. Terão alguns animes em destaque, bem como conteúdos coreanos.



Terceira parte

Na terceira e última hora de apresentações Emily em Paris, The Crown e The Umbrella Academy terão destaque. Jennifer Lawrence e Adam McKay também irão participar, divulgando Não Olhe para Cima. A Eleven de Stranger Things, Millie Bobby Brown, estará presente para divulgar novidades em Enola Holmes. Para finalizar, novidades em The Witcher serão apresentadas, via prévias, juntamente com um trailer de Exército de Ladrões: Invasão da Europa.

Onde assistir

A Netflix irá disponibilizar o conteúdo por meio de seus canais digitais. Ou seja, não é necessário, nem preciso, ser assinante do streaming para acompanhar as novidades. A transmissão no Brasil irá iniciar às 13h (horário de Brasília) e poderá ser vista pelo canal oficial da Netflix (previa abaixo) e pelo Twitter.

Vale destacar que a Netflix Anime fará um pré-show, iniciando a partir das 10h (horário de Brasília) do dia 25 de setembro, com mais conteúdo dedicado. O canal para acompanhar pode ser acessado aqui.

Via: PipocaModerna